英媒：大型機構投資者正在撤出美國市場

中評社北京6月7日電／據央視新聞：當地時間5日，英國《金融時報》發表文章稱，美國政府發動關稅戰、貿易戰，加之美國債務水平持續飆升，導致全球大型機構投資者對美國資產的信心正在動搖，開始將資金撤出美國市場，轉移至其他地區。



文章稱，近期美國政府反復無常的貿易政策擾動全球市場，導致美元貶值，美國資本市場今年以來的表現也遠不及預期。此外，特朗普政府力推的“大而美”法案預計將使美國減少3.7萬億美元稅收，在未來10年增加2.4萬億美元赤字。這些因素促使機構投資者紛紛重新評估其在美國市場的持倉規模。



美國銀行上月發布的基金經理調查顯示，當前美元資產的配置比例降至近20年來最低水平。資產管理規模達數千億美元的美國聯博資產管理公司指出，美國當前的財政赤字不可持續，加之貿易政策不確定性增加，投資者需慎重考慮是否繼續在單一市場集中投資。美國一家大型私人資本公司高管也表示，美國政府的關稅政策讓許多投資者警醒，意識到不應對美國資產過度依賴。



文章指出，許多大型機構投資者開始質疑“美國例外論”，並逐步調整全球資產布局。資產管理公司施羅德稱，該公司已觀察到投資者撤出美國市場的初步跡象。美國紐伯格·伯曼控股公司今年已有65%的私募股權聯合投資投向歐洲，遠高於以往的20%至30%。該公司表示，美國國內政策的不確定性與稅改風險正使該公司對美投資的審慎態度日益增強。加拿大第二大養老基金魁北克儲蓄投資集團日前也宣布，為減少風險敞口，將削減目前約占其投資組合40%的美國資產。



美國財政部數據顯示，截至去年6月，外國投資者持有總值31萬億美元的美元資產。市場人士指出，不少外國投資者正在對美國失去信心，擔心美國把資本市場“武器化”。而外國大型投資機構哪怕只是減持一小部分美元資產，也會對美國金融市場形成不小的衝擊。