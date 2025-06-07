俄全方位回擊烏蛛網行動　俄烏局勢會否失控？

中評社北京6月7日電／俄羅斯國防部6日發佈通報說，過去一夜，俄軍使用高精度遠程空基、海基和陸基武器以及攻擊型無人機，對烏克蘭目標實施了大規模打擊。同日，烏克蘭武裝部隊總參謀部稱，烏軍當天凌晨對薩拉托夫州的恩格斯空軍基地和梁讚州的佳吉列沃軍用機場進行了打擊。在俄烏互相報復升級、大打出手的同時，雙方準備本周末再次交換被俘人員。



新華社報導，分析人士認為，一方面，俄烏近期恢復直接談判，雙方換俘行為釋放了積極信號；另一方面，俄烏之間的報復行動可能導致衝突持續升級，給和談進程帶來消極影響。今後一段時間兩國或將繼續邊打邊談，和平前景依舊難料。



互相報復升級



過去一段時間，俄烏之間遠程襲擊持續加劇，相互報復行動不斷。



自5月20日起，烏軍使用西方製造的無人機和火箭彈對俄境內民用設施發動大量襲擊。本月1日，烏克蘭發動代號為“蛛網”的特種作戰行動，稱襲擊了俄方多個州的機場，摧毀一批俄軍戰機。此後，烏方還對克里米亞大橋進行了烏克蘭危機升級以來的第三次襲擊。烏克蘭武裝部隊總參謀部5日稱，當天烏軍對布良斯克州的俄導彈部隊聚集區發動了導彈襲擊。



俄羅斯也加大了對烏克蘭的遠程打擊力度。5月20日至26日，俄軍對烏境內多州目標進行打擊，包括導彈和火炮武器庫、軍用機場、防空雷達站、無線電偵察中心、軍工企業設施等。烏克蘭空軍和警方6日發佈消息說，俄羅斯軍隊當天對烏克蘭首都基輔在內的多地發動大規模空襲，向烏克蘭發射了400多架無人機和幾十枚導彈。俄國防部6日說，近一周來，俄軍使用高精度武器和攻擊型無人機對烏克蘭發動了6次集群打擊。



俄軍事專家瓦西里·丹迪金認為，俄軍近期對烏克蘭軍事設施的大規模打擊可能只是回應烏大規模無人機襲擊的開始。俄軍事專家阿列克謝·列昂科夫也說，即便俄戰略轟炸機出現了一定程度損失，但俄對烏遠程打擊方式不止一種，還可以動用陸基、海基彈道導彈。俄軍未來仍將繼續加大打擊力度，設法削弱烏對俄襲擊能力。

