澤連斯基透露“蛛網”行動新細節

中評社北京6月7日電／據央視新聞：當地時間6月7日，烏克蘭總統澤連斯基在接受美國廣播公司（ABC）採訪時，透露了有關烏軍在“蛛網”特別行動中襲擊俄羅斯軍事目標的新細節。



澤連斯基表示，上周，俄羅斯卡車司機在不知情的情況下運輸了烏方用於對俄羅斯戰機進行大規模無人機襲擊的平台。澤連斯基在採訪中說，“他們什麼都不知道”，“他們只是完成了他們的工作”。



一位消息人士告訴美國廣播公司說，用於實施襲擊的烏方無人機被藏匿在帶有可伸縮屋頂的“移動房屋”中，這些“房屋”被裝載到卡車上，然後遠程打開以實施行動。



澤連斯基表示，司機們並不知道他們運輸的“移動房屋”和其他集裝箱中秘密配備了無人機，這些無人機將襲擊俄羅斯機場並摧毀價值數十億美元的軍事裝備。



此外，澤連斯基表示，此次特別行動只使用了烏克蘭自己的武器，沒有部署任何來自盟友的裝備。



6月1日，烏克蘭國家安全局在社交媒體上宣布，對位於西伯利亞地區的俄羅斯轟炸機基地實施了襲擊行動。烏克蘭國家安全局局長瓦西里·馬柳克6月2日稱，烏克蘭國家安全局在代號為“蛛網”的特別行動中同時襲擊了俄羅斯後方部署戰機的四個軍用機場，共有41架俄軍戰機被擊中。據估計，俄軍損失超過70億美元。