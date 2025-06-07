領銜人未現身　罷免吳思瑤宣告失敗

中評社台北6月7日電／罷免綠委吳思瑤團體“地動刪瑤”下午至台北市選委會送件連署書，但遭到台北市選委會拒收，團隊在場等到選委會下班，領銜人張克晉也未現身。備補領銜人詹嘉文宣告“罷瑤”失敗；召集人賴苡任表示，跟所有支持我們的民眾說聲抱歉，後續會跟團隊討論是否提起行政救濟。



中時新聞網報導，詹嘉文說，我們等到下午5時30分，已經窮盡了一切聯繫方式，依然聯繫不到張克晉，在此宣布罷瑤連署書送件失敗，未來會考慮循相關救濟或行政訴訟，將連署書再次送出，盡最大努力，謝謝大家。



賴苡任表示，相信民眾一定會支持反惡罷，支持國民黨，如果團隊諮詢相關專業法律意見後，確定要走行政救濟，我們就會妥善的保管連署書，未來向法院提起時作為保全證據，若確定不走救濟程序就會馬上銷毁連署書。



林杏兒怒批，應該是可以找代理人，但是法令上卻不允許，連送件都不行，都已經有2萬7000多的民意，凸顯《選罷法》有非常多瑕疵需要修正，2萬7000多人想要表達心聲，但卻連送進去都沒辦法，民進黨用各式各樣的手段，來阻擋沒收人民主張的公民投票的權利。



侯漢廷則說，可以看出民進黨守護自己民意代表的方式，並不是透過民意，也不是透過跟人民的溝通與辯論，而是透過司法和行政機關不正當的手段，透過大搜索、大約談、大羈押，讓人民心生恐懼，讓領銜人心生畏懼，再來透過行政機關，就連我們想要再送件的“鮭魚回郵”也予以拒絕，這難道是當初立法的意旨嗎？



他說，難道立法的一直也容許，縱使有超過10%、 20%的人都出來連署，但只要一個領銜人不同意，通通都作廢，這有符合法律本來的意志以及比例原則嗎，這不僅突顯了法律上當前的盲點，也突顯了民進黨如何利用司法還有行政機關的力量來打壓跟迫害在野黨。