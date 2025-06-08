何厚鏵：期待大灣區為全球科技治理貢獻智慧

全國政協副主席、博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會主席何厚鏵（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月8日電（記者 盧哲）全國政協副主席、博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會主席何厚鏵7日在博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議全體大會上致辭表示，科技創新需要超越地域與制度的邊界，發達國家應與發展中國家攜手縮小“數字鴻溝”，通過技術轉移、人才培訓、資金支持等方式，助力全球南方國家提升創新能力，實現共同繁榮。他提到，粵港澳大灣區的發展實踐深刻詮釋了“開放合作是科技創新的必由之路”。香港的金融與科研資源、深圳的產業轉化能力、珠三角的先進製造基礎，以及澳門聯通葡語國家的獨特優勢，共同構建創新全鏈條生態。期待大灣區能為亞洲乃至全球科技治理貢獻智慧。



由香港特別行政區政府與博鰲亞洲論壇聯合主辦的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，一連兩日（6月6日及7日）於香港會議展覽中心舉行。會議以“科技引領未來 創新驅動轉型”為主題，吸引約八百名來自海內外的頂尖專家、學者和政經領袖雲集香港，深入交流意見和分享經驗，探討如何善用香港內聯外通的獨特優勢，開拓環球創科合作。



在7日舉行的全體大會上，何厚鏵致辭說，很高興同大家相聚在香港這座充滿活力的國際都市，共同參與博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議。會議聚焦全球科技治理前沿議題，探索科技創新如何賦能人類共同發展，具有十分重要的意義。



何厚鏵表示，當前，世界百年變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展。人工智能、量子技術、生命科學等領域的突破，既為全球經濟注入新動能，也帶來技術鴻溝擴大、數據安全風險、倫理爭議等治理難題。科技發展的“雙刃劍”效應愈發突顯，亟需我們以多邊主義為基石，構建開放、包容、公平的全球科技治理體系。



何厚鏵說，中國始終秉持“人類命運共同體”理念，堅持科技創新應服務於人類福祉，積極推動國際科技合作，共建創新規則、共享發展成果、共育創新人才。科技創新需要超越地域與制度的邊界，發達國家應與發展中國家攜手縮小“數字鴻溝”，通過技術轉移、人才培訓、資金支持等方式，助力全球南方國家提升創新能力，實現共同繁榮。