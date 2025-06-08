李家超：創新的蓬勃發展必須植根於國際合作

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月8日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超7日在博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議全體大會上致辭表示，創新的蓬勃發展必須植根於國際合作。知識、人才和思想的交流應保持開放與自由，無分國界、無設壁壘、無關稅障礙。李家超強調，香港作為多邊主義和基於規則的全球經濟的長期擁護者，致力於推動政府、商界及學術機構之間建立合作。香港會繼續倡導自由貿易、經濟開放及跨境投資，確保技術成為合作的橋梁而非壁壘。



由香港特別行政區政府與博鰲亞洲論壇聯合主辦的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，一連兩日（6月6日及7日）於香港會議展覽中心舉行。會議以“科技引領未來 創新驅動轉型”為主題，吸引約八百名來自海內外的頂尖專家、學者和政經領袖雲集香港，深入交流意見和分享經驗，探討如何善用香港內聯外通的獨特優勢，開拓環球創科合作。



在7日舉行的全體大會上，李家超用英文致辭表示，欣喜地看到來自約20個國家和地區超過800位創科專業人士和學者、政府官員、經濟領袖及知名代表參與論壇。他說，香港曾參與前三屆分別在澳門、廣州和珠海舉行的會議。“我們今年共同主辦此活動，延續了論壇在粵港澳大灣區舉辦會議的傳統。粵港澳大灣區匯聚香港、澳門及廣東省內九個主要城市，致力於成為領先的國際創科樞紐。各位，我們正朝著這個目標穩步邁進。”



李家超表示，深圳、香港和廣州組成的科技集群，在世界知識產權組織的全球創新指數中已連續五年位居全球第二位——“這既印證了我們各自在互聯互通的區域內所具備的優勢，也體現了我們追求卓越的共同決心”。李家超說，在香港，我們憑借國家的堅定支持，在創科領域取得了長足進展。香港在數碼競爭力方面現居亞洲首位、全球第七位，並作為新興初創中心位居全球第三位。我們的發展建基於獨特的“一國兩制”制度——這使得香港成為唯一同時擁有中國優勢和全球優勢的世界級城市。我們也充分利用世界級大學的研究與開發專長——“畢竟這座僅1100平方公里的城市，擁有五所躋身全球百強的大學”。再加上深厚的法治傳統、與全球眾多金融中心接軌的普通法制度，以及健全的知識產權保護體系，香港具備作為國際創科中心取得成功的堅實基礎。