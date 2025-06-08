潘基文：發展技術與創新　國際合作至關重要

在7日舉行的全體大會上，潘基文發表視頻致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月8日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇理事長、聯合國第八任秘書長潘基文7日在博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議全體大會上發表視頻致辭表示，技術發展不能放任自流，必須賦予其明確的目的。技術與創新必須成為構建更加包容、公平、可持續與繁榮未來的催化劑。其核心目的簡單而崇高：為善、為人類、為可持續發展。而國際合作在此至關重要。潘基文表示，我們必須在全球範圍內培育開放、公平、包容的技術與創新生態。這需要加強南北合作、南南合作及三方合作，切實提升發展中國家在STI領域的能力建設和獲取渠道。同時，需要國際、區域、國家層面以及多方利益相關者的共同努力，強化對人工智能等新興技術的全球治理框架。



由香港特別行政區政府與博鰲亞洲論壇聯合主辦的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，一連兩日（6月6日及7日）於香港會議展覽中心舉行。會議以“科技引領未來 創新驅動轉型”為主題，吸引約八百名來自海內外的頂尖專家、學者和政經領袖雲集香港，深入交流意見和分享經驗，探討如何善用香港內聯外通的獨特優勢，開拓環球創科合作。



在7日舉行的全體大會上，潘基文發表視頻致辭。他說，香港作為國際商業、金融、航運和貿易中心的地位早已享譽全球，而作為科技創新中心的崛起，香港的潛力同樣令人矚目。將科技創新（STI）置於發展戰略核心的，遠不止香港一地。越來越多的經濟體深刻認識到，STI是經濟繁榮與社會進步的根本驅動力。“正如習近平主席所強調，科學技術是第一生產力，他倡導以科技創新引領新質生產力發展。這帶來了諸如DeepSeek等的顯著突破，也推動了中國在全球價值鏈和創新指數中的快速攀升。”



潘基文說，韓國、新加坡、日本等地和香港一道，位居全球最具創新力經濟體前列。世界知識產權組織（WIPO）將越南、菲律賓和印度列為過去十年間迅速崛起的“優等生”。放眼整個亞洲，我們正日益成為可再生能源、電動汽車、數字技術、無人機、自動駕駛及人工智能等領域的先鋒或領導者。亞洲作為全球增長引擎和“世界工廠”的角色，正因強大的研發投入和卓越的技術進步而得到進一步鞏固與提升。