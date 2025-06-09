中評關注：田飛龍析特朗普交易型安全觀

中央民族大學台港澳研究中心主任田飛龍在現場分享觀點（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月9日電（實習記者 葉佳怡）6月6日晚，中央民族大學台港澳研究中心主任田飛龍應邀在國際關係學院新聞發布廳舉行專題講座，主題為“特朗普主義、交易型安全與全球秩序巨變”。本次講座聚焦特朗普第二任期內外交政策特徵及其對國際安全體系的深遠影響，吸引了百餘名師生參與學習、研討和交流。



在特朗普主義特徵方面，田飛龍談到，特朗普第二次當選是“王者歸來”，給美國和世界都帶來了巨大的變化，他的所思、所想、所行對美國以及整個世界的價值觀和治理秩序都帶來極大的不確定性，但是目前在憲法理論上，美國仍然沒有辦法圓融地處理民族國家和帝國的二元張力。此外，他認為，特朗普是一個真正的“愛國者”，已經真正洞悉到美國由全球化帶來的危機所在，但他的解決方案造成了美國內部文化戰爭和政治撕裂，也造成美國與世界的對立。談到中國的政治特徵，田飛龍強調，中國有非常特殊的五千多年民族歷史，這個歷史形成的基礎不是種族和血緣，而是五千多年的中華文明。因此，中國國家政治的連續性源於其文明的多元一體特質，這是中國“大一統”秩序與中華民族共同體凝聚發展的奧秘所在。



在交易型安全方面，田飛龍指出，特朗普的安全觀不同於拜登和澤連斯基，也不同於歐洲的主要政治領袖。特朗普的安全觀傾向於交易型（交易的藝術），即安全是一種利益，可以進行交易，不設任何底線和邊界。因此，特朗普習慣於極限施壓、漫天要價，他善於把安全利益化，然後進行交易。回歸到具體實踐，田飛龍指出，特朗普的交易型安全不僅應用於中美貿易戰中，還應用於俄烏衝突，他試圖利用《烏美礦產協議》撬開俄烏和談的大門。事實證明，特朗普的交易型安全是失敗的，因為交易型安全的使用，使得特朗普和澤連斯基以及整個歐洲處於價值對立狀態。在中東局勢上，特朗普試圖用交易型安全解決巴勒斯坦問題，企圖將加沙地帶變成一個大型的房地產項目，把加沙變成一個海濱游樂園，然後利用投資解決安全穩定問題，結果演變成對加沙人民的種族清洗甚至種族滅絕。但是，田飛龍強調，國際政治有其基本的道義原則和正義邊界，並不能簡單地轉換成商業利益，特朗普在這方面的專業性、規範性的缺失後果日益顯露出來。



在特朗普主義帶來的全球秩序巨變方面，田飛龍認為，西方地理大發現以來通過殖民化和全球化構建的所謂“基於規則的國際秩序”以及二戰後確立的“美國治下的和平”正在遭遇特朗普主義的道德和政治背叛，西方進入霸權動搖和內部分裂的新歷史周期。特朗普成為世界歷史“東升西降”的第一推動力，世界體系有了真正的拐點，中美體系鬥爭和規範角色在大變局演進中悄然換位。在新軸心文明時代，人類正在探索去美國化、多極化和人類命運共同體，人類文明新形態初露端倪。