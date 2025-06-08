中國女排“奇兵”王奧芊：時刻做好上場準備

中評社香港6月8日電／在7日進行的2025世界女排聯賽（中國北京站）比賽中，中國隊3:0完勝法國隊，“00後”球員王奧芊迎來國家隊首秀，她在比賽中幾次果斷的進攻受到一致好評。



此前中國女排對14人名單進行調整，17歲的王奧芊首次入選。球隊主教練趙勇透露：“通過前兩場比賽，我們感覺副攻位置上有一個點需要激活，不論是進攻還是攔防都需要副攻來作出貢獻。王奧芊和（二傳）張籽萱之間比較熟悉，有默契。年輕隊員第一次參加這樣的國際大賽，王奧芊又是在困難的

時候上場，整體表現確實不錯。”



新華社報導，趙勇所說的“困難的時候”發生在第二局，王奧芊在局中登場，並打滿第三局。對於自己的登場，她說：“時刻做好上場準備，在場下要關注場上情況，上場之後別人出現的錯誤自己爭取不要再犯。”



比賽中王奧芊在三號位的進攻尤其出色，最終6扣6中，得到6分。對於自己的貢獻，她說：“主教練可能是希望隊伍在一些到位攻的時候，需要副攻來下球。因為有的時候如果副攻這一點完全沒有，兩邊的壓力就很大，這就需要副攻分擔火力，讓對面知道我還在，來盯一下我。”



“我和張籽萱互相信任，這幾個副攻里我和她配合最久，曾在U18亞錦賽一起打球，她敢給我，我就敢下手。”



值得一提的是，年輕的王奧芊此前還沒有在國內聯賽出場過，因此她非常感謝團隊的信任，也會珍惜比賽機會。她說：“多多積累經驗。因為我們同位置的幾個人都很年輕，我也是抱著學習的態度來的，也希望能和隊友們互相促進。”