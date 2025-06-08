美聯邦執法人員洛杉磯抓非法移民觸發警民衝突

中評社香港6月8日電／美國聯邦機構執法人員在加州洛杉磯採取行動，拘捕超過40名非法移民，觸發當地民眾與警員衝突。



香港電台報導，移民與海關執法局等聯邦機構，當地星期五出動大批執法人員，在洛杉磯包括購物中心和工廠等至少七處地點展開行動，拘捕44人。執法人員在行動中遇到當地居民圍堵，不斷發生肢體衝突。



大約500名示威者當晚聚集洛杉磯市中心，手持標語，試圖衝擊一處拘留設施，與前來維持秩序的警員衝突。



洛杉磯市長巴斯發表聲明，譴責聯邦機構大肆搜捕非法移民，批評行動是想散播恐怖。