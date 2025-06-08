哥倫比亞總統候選人烏裡韋遭槍擊受傷

中評社香港6月8日電／哥倫比亞參議員、右翼總統候選人烏裡韋遭槍擊受傷，當地傳媒報導，他情況危急，警方拘捕1名疑犯，正調查是否有其他人參與其中。



香港電台援引報導，39歲的烏裡韋當地星期六出席在首都波哥大舉行的競選活動時，遭到武裝人員從背後開槍。



哥倫比亞政府發表聲明，呼籲全國各界團結支持國家制度，抵制一切形式的政治暴力，並懸賞緝拿幕後兇手。