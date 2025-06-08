【
大
中
小
】 【
打 印
】
哥倫比亞總統候選人烏裡韋遭槍擊受傷
http://www.CRNTT.com
2025-06-08 09:57:58
中評社香港6月8日電／哥倫比亞參議員、右翼總統候選人烏裡韋遭槍擊受傷，當地傳媒報導，他情況危急，警方拘捕1名疑犯，正調查是否有其他人參與其中。
香港電台援引報導，39歲的烏裡韋當地星期六出席在首都波哥大舉行的競選活動時，遭到武裝人員從背後開槍。
哥倫比亞政府發表聲明，呼籲全國各界團結支持國家制度，抵制一切形式的政治暴力，並懸賞緝拿幕後兇手。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美教育部警告哥倫比亞大學不符合認證標準
(2025-06-05 16:17:57)
美國警方與反以學生爆發衝突 逮捕至少兩人
(2025-05-22 12:20:35)
委內瑞拉暫停來自哥倫比亞的所有航班入境
(2025-05-20 14:32:00)
哥倫比亞海軍一直升機墜毀 造成士兵1死3傷
(2025-04-30 10:07:54)
哥倫比亞擬採購瑞典戰機
(2025-04-14 10:42:37)
哥倫比亞擬購瑞典戰機替換以色列戰機
(2025-04-07 11:49:27)
哥倫比亞政府與“南方公社”簽署和平協議
(2025-04-06 16:04:49)
哥倫比亞政府與南方公社武裝組織簽和平協議
(2025-04-06 14:08:37)
哥倫比亞總統公布新內閣名單 強調深入反腐
(2025-02-28 18:45:19)
哥倫比亞被遣返移民痛訴在美非人遭遇
(2025-02-20 14:30:58)