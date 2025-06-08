蔣萬安批：最該被輪迴的就是“行政院”

中評社台北6月8日電／“行政院長”卓榮泰7日談及“立法院”刪預算一事，直指當初審查預算表決支持“中央”的“立委”，所屬地方政府將優先協助幫忙，更說很多地方首長到“行政院”抗議、訴願，應該回去問問自己的“立委”在刪預算時怎麼沒想到後果，強調“這不是報復，而是輪迴”。台北市長蔣萬安8日表示，“行政院”違法在先，現在又把治理“國家"搞得像經營黑道堂口一樣，最該被輪迴的就是“行政院”。



根據《中時新聞網》報導，卓榮泰7日訪視屏東勝利星村創意生活園區，談及“立法院”刪預算一事，他直言當初有很多委員大筆大筆刪預算，“不支持中央，中央要如何支持地方”，他還請屏東縣長周春米放心，他說當初在審查預算表決的時候，屏東“立委”鍾佳濱與徐富癸都是支持“中央政府”的，而他們支持“中央政府”，“中央”就支持地方政府。他強調，這不是報復的心態，因為這是一個輪迴，所以對於當初支持“中央”的“立法委員”，“中央”會去詢問地方有沒有什麼特別需要的，大家可以來好好商量。



卓榮泰也說，日前很多地方政府首長到“行政院”抗議、訴願，但他們應該回去問問自己的“立法委員”，當初在刪預算的時候為什麼沒有想到後果，讓“中央”陷入這樣的困難，如今“中央”實在沒有更多餘的錢來補助地方，所以只好依照相關的法律酌減地方補助款，但是對地方該有的建設、“中央”跟地方該合作的，還是會努力做到。



蔣萬安今出席台北市公私立各級學校2024學年度畢業生市長獎頒獎典禮，被問及“輪迴說”，他再度開轟“中央”，“行政院”已經違法在先，現在又把治理“國家”搞得像經營黑道堂口一樣，所以不只是在違法路上愈走愈遠，更是公然勒索、分贓，最該被輪迴的就是“行政院”。