抗戰勝利和台灣光復80周年座談會在台舉行

戚嘉林教授 中評社台北6月8日電/6月7日上午，“祖國雜誌社”在台大校友會館舉辦“紀念抗日戰爭勝利與台灣光復80周年台灣乙未之役130周年座談會”，“兩岸和平發展論壇”協辦。座談會由“祖國雜誌社”社長戚嘉人主持，主講嘉賓為台灣歷史學者孫若怡教授和卞鳯奎教授。



戚嘉林首先發言，定性台灣1895年乙未之役為武裝抗日，是中國民族主義下，華夏志士不分外省本省的軍民聯合武裝抗日，本質是一場“保家衛國”的衛國戰爭。但是，在島內的政治氛圍下，乙未之役卻被曲扭成僅是“保衛鄉土/保衛家鄉/保鄉衛土/捍衛鄉土/鄉土保衛戰”，將乙未之役“台獨化”。



戚社長指出，武裝抗日合計全台灣至少40,000萬人遭日帝殺戮，台灣人口如果以1895年的260萬人計算，假定武裝抗日以青壯男性為主，保守估計，當時20-40歲台灣青壯男子，每100人就至少有8人慘遭殺戮，這是台灣歷史上亙古未有的災難。



戚嘉林表示，日本對我們的侵略屠殺歷史，我們可以原諒，但是我們不能忘記。對內，我們台灣統派要建構台灣歷史敘事的全史，將“中華史觀”立足台灣主體，落實歷史正義，喚起台灣社會的真實歷史記憶，共構兩岸遭欺凌的命運與共意識，總不能被屠殺到如此地步，政治上還要無限上綱的“美化日據殖民歷史”，如此失格，對不起自己的祖先。

