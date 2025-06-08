卓榮泰“支持換補助”惹議　 藍委批民主已亡

中評社台北6月8日電／“行政院長”卓榮泰昨表示，對審查預算表決時支持“中央政府”的“立委”，將優先協助其所屬地方政府解決經費問題，並稱這不是報復，而是一個輪迴。國民黨“立委”許宇甄痛批，卓榮泰公然以預算做為政治籌碼，進行政黨鬥爭、政治清算、威脅“立法院”，台灣民主已名存實亡。



根據《中時新聞網》報導，許宇甄痛斥，卓榮泰這種“你不聽話，我就不給錢”的邏輯，不僅“違憲”、違法，更違反最基本的政治倫理與民主原則，難道不支持民進黨就不能被“國家”服務？不支持民進黨就不能被“國家”照顧？卓榮泰這種自大行為，不是只在懲罰某些“立委”，而是在懲罰支持他們的選民。人民繳稅從不分政黨，政府卻依政黨分配施政，這種公器私用、忠誠換補助款的威權治理，是對全體“國人”的羞辱，也是對台灣憲政秩序的踐踏。



許宇甄質疑，台灣是全體“國民”的，卓榮泰憑什麼以行政資源懲罰異議？你有什麼權力讓不同政黨選區的人民變成次等“國民”？你說經費有限，要優先給“支持的‘立委’縣市”，這不是政治報復什麼才是政治報復？如果“行政院”可以不顧憲政以自己的喜好給自己人補助款，地方政府是不是也可以不將稅收上繳“中央”？ 民意代表如果擔心選區經費被凍結，就得向行政機關屈膝低頭，那麼代議制度還有何意義？台灣還有民主可言嗎？



許宇甄指出，賴清德你不是說要“團結台灣”，如今卓榮泰卻成為撕裂台灣的利刃，這是你允許的嗎？如果“中央政府”能以“支持我者享特權、反對我者受懲罰”做為施政準則，“那麼台灣還有什麼資格自詡為民主典範？這是將民主包裝成獨裁的變形政體，是把憲政體制當作施壓工具的危險開端，卓榮泰這種撕裂台灣、倒行逆施的言論，證明他已不適任“行政院長”，賴清德你還不換人嗎？”



許宇甄強調，人民繳稅不是為了養一個政治機器來打擊異己，行政資源更不是民進黨的財庫。台灣是依法“治國”，不是黑道“治國”，卓榮泰威脅“立法院”的言論跟黑道、綁匪沒有區別，他已不適任“行政院長”職務！賴清德不要又躲起來不出聲，請立即出面承諾，“中央政府”會依法辦理、公平公正的分配要給地方政府的補助經費，不會涉及政黨立場，不會有個人好惡。