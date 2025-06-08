張麗善批卓“輪迴說”　籲更換“行政院長”

中評社台北6月8日電／針對“行政院長”卓榮泰所提“輪迴說”等涉及政治操作的發言，雲林縣長張麗善8日表示，卓院長作為最高行政機關首長，竟罔顧民意，只顧政黨利益、政治操作，而無視地方真實困境，其作為極不負責任，亦顯示不適任此一職位，完全採政治報復及制裁手段對付人民百姓。



據《中時新聞網》報導，張麗善說，“行政院”日前推動補助制度修正，並大幅刪減雲林縣補助款項，嚴重衝擊地方建設與民眾福祉，她嚴正表達抗議，“行政院長”卓榮泰完全缺乏同理心與行政擔當，無法苦民所苦、疾民所疾，應立即懸崖勒馬，否則“中央”應盡速更換“行政院長”，以正視地方的基本生存權益。



張麗善指出，“行政院長”是最高行政機構的代表人，卓院長是想用政治的恐嚇、報復或威脅嗎？”她對此非常不認同，如果用政治來作報復的手段，城鄉差距會愈來愈嚴重，比較弱勢的縣市沒有辦法把基礎建設作好，“中央”應要思考如何讓台灣均衡發展，針對弱勢資源不足的縣市，應該要更彌補其不足。



“立委”張嘉郡表示，她要提醒卓榮泰院長，他是“中華民國”的“行政院長”，不是民進黨的“行政院院長”，希望他能夠公平對待所有民眾，而不是搞分化、搞情勒，這對整體社會都是不健康的，希望院長要三思而後行，希望台灣是非常好的民主示範，而不是走向極度的民粹。



“立委”丁學忠認為，卓院長的說法他認為非常荒謬，有如要把台灣人、“中華民國”分類、分成兩半，“以後沒有分到補助的縣市，還需要再繳稅金嗎？這實在是莫名其妙的說法，非常遺憾，身為“行政院長”竟有這種想法。”