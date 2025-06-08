北市罷雙吳失敗　藍營打“蔣萬安牌”護5藍委

中評社台北6月8日電／罷免綠委吳思瑤、吳沛憶公民團體“地動刪瑤”與“憶事吳成”，7日下午赴北市選委會送件，因罷瑤領銜人張克晉未現身選委會拒收，罷免吳沛憶也因差3000份連署書，2案均未進入3階段罷免投票，北市國民黨在罷免案慘被5比0“完封”。目前國民黨將調整戰略全力回防，以台北市長蔣萬安為首的“母雞帶小雞”策略布局陸戰，空戰輔以“立院”議題攻防，力保5席藍委。



根據《中時新聞網》報導，北市罷免雙吳綠委昨日2階送件未過關，讓藍營基層憂慮。據瞭解，目前藍營將“轉攻為守”，透過主打蔣萬安牌，以母雞帶小雞的形式，結合陸戰、空戰全力保住北市5席藍委。據民調觀察，北市其實不同意罷免高出同意罷免，但同意罷免儘管民調不及不支持，投票率卻高達8至9成，但不同意罷免的投票意願僅6成，故藍營判斷台北市“保5”關鍵在於催出投票率。



國民黨北市議會黨團書記長李明賢表示，蔣萬安在總質詢後就有各種市政座談會等行程，黨部周三就會討論，包括5區“立委”接下來辦客廳會、政策說明會等，目前已有排定如藍委李彥秀場次，會先鞏固陸軍組織的基本盤；在空戰則會結合“立院”進行議題攻防分進合擊，因只靠組織戰，藍營支持者的投票率恐催不出來。國民黨北市議員游淑慧表示，所有藍營縣市首長執政的縣市，最好的反罷免母雞都是縣市首長，尤其是現在“中央”把地方當作出氣包來欺負跟打壓，地方首長需要“立委”在“國會”協助爭取預算，當然要協助他們能夠在第3階段投票反罷成功。



至於外傳徐巧芯被列為危險名單，黨內人士分析，徐是因仇恨值高，雖然仇恨值高也會催出投票率，但現階段討厭徐的人容易表態，所以反罷免關鍵在於支持徐巧芯的人是否願意出來投票，接下來的戰略主軸就是要催出不同意徐巧芯罷免案的投票率。



不過，最近中正路改名、“行政院”刪減地方一般補助款、“監院”濫用公務車等議題在社群發酵，甚至過去被認為綠營人士較多的社群Threads風向開始轉變，開始有批評綠營言論。因此也有藍營人士認為，針對社群空戰部分可持續加強，促進不同意罷免支持者願意投票，全面監督執政黨。