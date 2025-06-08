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馬克龍將訪格陵蘭 丹麥首相稱歐洲團結的體現
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2025-06-08 14:50:29
中評社香港6月8日電／法國總統馬克龍將於下星期日到訪丹麥自治領地格陵蘭，旨在加強法國與格陵蘭的合作，並鞏固歐洲主權。
香港電台報導，總統府愛麗舍宮發表聲明說，應格陵蘭自治政府總理尼爾森及丹麥首相弗雷澤裡克森邀請，馬克龍將前往格陵蘭與兩人會晤，討論北大西洋和北極安全、氣候變化、能源轉型及與關鍵礦產供應安全相關的問題。
弗雷澤裡克森歡迎馬克龍到訪，指在丹麥面臨艱難的外交形勢下，馬克龍的訪問是歐洲團結的又一次具體體現。
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