烏克蘭否認推遲交換戰俘和陣亡士兵遺體

中評社北京6月8日電／烏克蘭戰俘待遇協調總部7日在社交媒體發文，否認俄羅斯關於烏方推遲交換戰俘的說法。



新華社報導，烏戰俘待遇協調總部說，關於交換戰俘，按照烏俄在土耳其伊斯坦布爾達成的談判共識要求，烏方已向俄方遞交交換人員名單，名單涉及“以全部換全部”方式交換重傷和重病軍人以及25歲以下被俘士兵，而俄方遞交的交換人員名單與商定方案不符，烏方提出意見並在等待俄方回應。



烏戰俘待遇協調總部還說，關於交換陣亡士兵遺體，雙方雖已達成共識但未就交換日期達成一致。烏方願意在已達成的人員交換框架下繼續開展工作並呼籲俄方回歸“建設性”工作，在未來幾天落實共識，交換人員。



烏戰俘待遇協調總部副主任安德烈·尤索夫當天在社交媒體發文說，俄方散佈烏方推遲交換戰俘和陣亡士兵遺體的言論，目的是為了向烏談判代表團施壓。相關談判仍在進行，烏方將繼續堅持並執行在伊斯坦布爾公開宣佈的共識。



俄羅斯談判代表團團長、俄總統助理梅金斯基7日在社交媒體發文說，俄方已將部分烏方陣亡人員遺體運往位於兩國邊境的約定地點，但烏方人員未抵達，並無限期推遲接收陣亡人員遺體和交換戰俘時間。



另據塔斯社7日援引俄談判代表團成員亞歷山大·佐林的話報導，首批1212具烏方陣亡人員遺體已運抵交換地區；另有3列火車，每列載有1200具烏方陣亡人員遺體，和一支載有1200具遺體的汽車車隊正準備于近期出發。俄方擬移交烏方的遺體總數超過6000具。



7日晚些時候，俄羅斯談判代表團成員、俄國防部副部長福明發表視頻聲明說，俄方不清楚烏方延遲移交陣亡人員遺體的原因。