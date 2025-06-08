罷雙吳失敗　趙少康承認國民黨要檢討

中評社台北6月8日電／國民黨北市強打的罷免民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶二階連署昨皆宣告失敗，面對綠藍31：0的局面，戰鬥藍發起人趙少康認為，這不只是區域“立委”的戰爭，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政都該負責，“如果我是黨中央”，就要求縣市長傾全力動員，只要不違法就要做，因為首長手握行政資源、擁有過半民意，卻護不住“立委”，“哪有這種母雞護不住小雞的？”



中時新聞網報導，趙少康今天幫國民黨“立委”王鴻薇到市場掃街時指出，罷免吳思瑤二階連署已超過2.7萬份，但因為領銜人張克晉不見了，他一定受到很大的壓力，但出來做領銜，不管主動、被動，既然答應了就要從一而終。趙說，張克晉不論對誰滿或不滿，都不重要，一切應以大局為重，“我想他一定不是不識大體的人，之所以到最後仍不出來，一定受到很大壓力，甚至很大威脅，所以躲起來了，怕禍延家人”。



趙少康坦言，既然罷免吳思瑤、吳沛憶失敗，國民黨一定要反罷，台北市5席藍委一定要守住，大家一定要去投票，而罷綠委成功率少是因為藍營支持者溫良恭儉讓，因為知道罷免是錯的才不會出來，心態問題才導致動員不力，反觀綠營的罷免完全是仇恨動員。



趙少康強調，罷免團體真的很努力，沒資源被司法威脅，希望忘掉過去、放眼未來，喊話朱立倫一定要號召黨員、非黨員都要站出來反罷免。



趙少康認為，不管是黨的基層或中央，總要定期與黨員聯絡，若黨員有不幸（生病或年紀較大而往生）的相關狀況總要知道，畢竟黨員是黨最核心與基本幹部，一定要動員，他們才能讓黨發光發熱，“黨員死一兩個月不知道就算了，死一兩年都不知道，可見扎根的重要性，國民黨必須要檢討。”



趙少康也點名四位藍營首長，表示台北市五席“立委”，台北市長蔣萬安要負責；新北市長侯友宜也要為新北的“立委”罷免案負責，還有桃園“立委”要桃市長張善政負責，台中三席“立委”罷免案，盧秀燕也要負責，如果“立委”被罷掉，首長與黨內都有責任的。



趙少康指出，如果有“立委”被罷免，首長當然有責任，因首長掌握所有行政資源，掌握超過一半民意，應該要“母雞護小雞”，如果連選區的“立委”都護不住，那也交代不過去，本來就不應該。所以如果他在黨中央的話，絕對會要求縣市首長要護住選區“立委”，要傾全力動員，只要不違反行政中立就好。