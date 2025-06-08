藍陷31：0慘況　游淑慧：一定有該負責的人

中評社台北6月8日電／罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案昨（7）日二階連署書送件截止，最終分別因為領銜人退出、連署書不足而雙雙無法成案。國民黨台北市議員游淑慧認為，當國民黨中央決定“以罷制罷”後，大家就該一起承擔後果，但不該落在最沒有資源、最叫不動人的年輕人身上；游強調，面對二階送件藍綠委31：0的慘烈結局，“一定有做錯的地方和該負責的人”。



中時新聞網報導，面對罷綠成績掛零的成績單，游淑慧今日在臉書表示，要向罷免綠委吳思瑤團體“地動刪瑤”召集人賴苡任、罷免綠委吳沛憶團體“憶事吳成”領銜人李孝亮以及曾經努力過的年輕人和志工們再次說“辛苦了，謝謝你們”，並直言如今開始有檢討責任、互相指責的聲浪，但都不該究責到他們身上。



游淑慧認為，當國民黨中央決定以罷制罷後，大家就有共同的責任和義務去推動，也該一起承擔最後的結果，且無論結果如何，最後的責任和檢討都不該落在最沒有資源、最叫不動人的年輕人身上；游直言，賴苡任和李孝亮沒有資源、權力和人手，唯一靠的是信念、熱情和配合反罷行動。



面對二階送件藍綠委31：0的慘烈結局，游淑慧強調，一定有做錯的地方和該負責的人，但責任該是向上承擔，無需向下轉嫁，現在也不是互相指責罷綠失敗的時刻，而是要趕快備戰下一階段，讓31位藍委都順利反罷，讓惡罷全失利。