澤倫斯基揭密：載到無人機　俄卡車司機不知情

中評社香港6月8日電／烏克蘭於本月1日展開“蜘蛛網”行動，針對4座俄羅斯空軍基地發動無人機攻擊，其中一處距烏俄邊境4300公里。烏國將無人機藏於卡車載的移動小木屋夾層，運到俄國境內攻擊點附近再遠距控制發動攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基在今天（8日）播出的美國廣播公司新聞網專訪中透露，俄國司機毫不知情：“他們只是做好份內的事。”



中時新聞網報導，澤倫斯基接受美國廣播公司新聞網 （ABC News）主播拉達茲獨家專訪時透露，俄國卡車司機什麼都不知道，他們只是完成份內的工作。消息人士透露，無人機藏於有可伸縮屋頂的“移動屋”中，由卡車運到目標區，遠距遙控開啟攻擊行動。



烏克蘭宣稱，此次襲擊摧毀或重創逾40架俄國轟炸機，約占俄國戰略轟炸機機隊3分之1，俄方損失70億美元。澤倫斯基還告訴拉達茲，烏克蘭僅使用自己的武器，未動用盟國軍備。“我非常希望只使用我們自製的裝備，讓這條界線劃得非常清楚。”



針對美國特朗普總統將俄烏戰爭形容成小孩在公園遊樂場打架，澤倫斯基嚴正表示，“我們不是和普丁一起在公園遊樂場玩耍的孩子。他是殺人犯，來到公園是為了殺害孩子們。”



俄羅斯總統普丁日前與美國總統特朗普通話時，表明將對蜘蛛網行動有所回應。英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭官員週六（7日）指出，俄羅斯對烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）發動最大規模無人機與轟炸機攻擊，造成4人死亡、近60人受傷。哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，俄軍在週五夜間對該市動用48架無人機、2枚飛彈與4枚滑翔炸彈，週六又有更多滑翔炸彈襲擊。此外，俄軍也攻擊烏克蘭南部赫松（Kherson），造成2人死亡。