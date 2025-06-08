推翻自己　美國務院對哈佛簽證禁令遭遇一日遊

中評社北京6月8日電／央視新聞援引美國《華盛頓郵報》7日報導說，美國國務院6日晚通知海外使領館恢復處理哈佛大學外國學生的簽證申請，這推翻了前一天發出的拒絕此類申請的指導意見。



報導說，美國國務院6日發出的電報稱，現在“領事部門必須恢復處理哈佛大學學生和交流訪問學者簽證”。



報導稱，文件顯示，美國國務院5日發布的一項指令指示領事官員為受影響的申請人保留簽證預約，並評估申請人是否符合入境美國資格。但該指令稱，那些尋求“開始在哈佛大學學習課程或參加哈佛大學交流訪問項目”的申請人應被拒絕。指令還稱，美國國務院不會向受影響的申請人退還簽證申請費，“因為申請人仍被允許參加面試”。



報導援引專家分析認為，即使禁令正式撤銷，美國國務院在簽證發放方面仍然擁有巨大權力。領事官員可以以任何理由拒絕簽證申請，且無需解釋原因。簽證也可能被置於“行政處理”狀態，即申請人對進展一無所知的不確定狀態。



報導還說，鑒於審查措施更加嚴格，即使哈佛大學在法庭上繼續獲勝，其簽證拒簽率也會大幅上升。



美國政府5月22日宣布取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。美國總統特朗普6月4日簽署公告，以所謂維護國家安全的名義限制哈佛大學國際學生簽證，暫停在哈佛大學學習或參加交流項目的外國公民入境。美國法官5日頒布臨時限制令，阻止特朗普政府執行4日頒布的對哈佛大學國際學生實行簽證限制的公告。

