洛杉磯亂了！美防長稱或出動軍隊

中評社北京6月8日電／美國總統特朗普7日下令向加利福尼亞州洛杉磯部署國民警衛隊，應對當地搜捕非法移民引發的騷亂。這一決定引發國內反彈，民主黨稱之為“蓄意煽動”緊張局勢。



嚴重騷亂



新華社報導，白宮新聞秘書萊維特說，洛杉磯的“違法行為受到縱容而惡化”，特朗普下令部署2000名國民警衛隊隊員予以應對。



美國移民與海關執法局（ICE）等聯邦機構執法人員6日搜捕非法移民，突襲洛杉磯市至少7處地點，包括購物中心和工廠，逮捕44人。行動中，執法人員遭到當地社區居民圍堵，不斷發生肢體衝突。當晚，大約500名抗議者聚集在洛杉磯市中心，舉著“ICE滾出洛杉磯”等標語，試圖衝擊一處拘留所，與前來維持秩序的洛杉磯當地警察發生衝突。警方使用警棍、催淚彈和橡皮子彈驅散抗議者，抗議者用磚頭和石塊還擊。



聯邦執法人員7日繼續在洛杉磯縣多地搜捕非法移民，連續第二日與當地社區居民發生嚴重衝突。當天最激烈的衝突發生在洛杉磯市中心以南大約30公里的派拉蒙市，這裡是拉美裔移民聚居區。上百名全副武裝的聯邦執法人員與數百名抗議者對峙並爆發衝突。執法人員發射催淚瓦斯和震爆彈，抗議者投擲石塊和水瓶。



目前還沒有衝突現場人員受傷的報導。代表派拉蒙市的加利福尼亞州議會眾議員何塞·路易斯·索拉切在社交媒體平台上直播衝突現場，稱包括自己在內多人受到催淚瓦斯襲擊。索拉切說，聯邦執法人員的行動在當地社區造成嚴重恐慌。



洛杉磯縣治安官辦公室說，當地警察沒有參與聯邦機構7日的執法行動，但已宣布抗議者聚集屬非法集會，將出動警力驅散。

