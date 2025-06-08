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日本陸上自衛隊最大規模實彈演習 防衛相視察
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2025-06-08 17:06:01
中評社香港6月8日電／日本陸上自衛隊在靜岡縣的東富士演習場，舉行國內最大規模實彈射擊演習，出動坦克和火炮。演習與往年一樣設想在離島戰鬥，抵禦並擊退敵方的進攻。防衛相中穀元等人在現場視察。
共同社報導，今次“富士綜合火力演習”，首次展示為擁有反擊能力而正在開發的長程導彈“12式地對艦導彈性能提升型”。
香港電台援引報導，陸上自衛隊表示，大約2000名隊員參加演習，在白天和晚上的兩場演習中，總共使用彈藥約76.6噸，相當於大約8億7千萬日圓。
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