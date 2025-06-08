烏克蘭“蛛網”行動如何影響俄烏戰局？

中評社北京6月8日電／在俄羅斯和烏克蘭艱難重啟直接談判的背景下，烏軍近期發動“蛛網”行動，對俄戰略機場和重要基礎設施實施一系列襲擊，引發俄方大規模報復，俄烏戰事出現升級趨勢。



新華社報導，俄烏專家認為，烏軍突襲戰法瞄準俄在安防和情報方面的一些弱點，部分抵消了俄方在正面戰場的優勢，有利於烏方鼓舞士氣和爭取外援。但俄烏衝突烈度升級，增加了推進直接談判的難度，停火前景愈發難料。



本月1日，烏方實施“蛛網”行動，將大量無人機秘密運至俄羅斯多處戰略機場附近並發動突然襲擊，給俄戰略空中力量造成重大損失。與此同時，俄羅斯境內橋梁、鐵路等重要基礎設施近期接連遭遇襲擊和未遂襲擊，俄方稱這些襲擊均為烏方策劃實施，並稱“基輔政權正在淪為恐怖組織”。



俄軍事專家認為，俄烏衝突三年多來，俄重要人員、基礎設施等曾多次遭遇各種形式襲擊，烏方此輪襲擊行動再次暴露出俄在安全防範、要地保衞、情報偵察方面存在的漏洞：



一是社會、軍事安防制度建設和技術保障不健全，包括公共設施安檢措施有鬆懈跡象，機場、油庫等要害設施周邊缺乏充分監控和安全隔離帶，未能發展出可廣泛用於打擊小型目標且成本較低的新型防空系統等。



二是俄方在對烏發動特別軍事行動以來並未在國內進行全面軍事動員，參與保護重要設施的人員數量無法像“戰時狀態”下那樣顯著增加，民眾也缺乏對潛在破壞活動的防範和警惕。



三是俄烏之間長期以來民眾交往頻密，俄方難以甄別烏方滲透人員。

