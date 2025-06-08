特朗普稱不允許抗議者戴口罩

中評社北京6月8日電／美國總統特朗普8日凌晨在社交媒體發文，再次抨擊加利福尼亞州州長和洛杉磯市長“無能”，同時表示將不允許民眾在抗議活動中戴口罩。另據美國媒體消息，國民警衞隊將於24小時內抵達洛杉磯。



新華社報導，特朗普說，連續兩天發生的“激進的左翼抗議活動”，是由“煽動者和收錢製造麻煩的人”發起的，“這不會被容忍”。他質疑參加洛杉磯抗議活動的人隱瞞身份的行為和目的，表示“從現在開始，抗議活動中不允許戴口罩”。



針對特朗普7日下令向洛杉磯部署國民警衞隊，《紐約時報》網站8日凌晨援引加州執法官員的話報導，國民警衞隊人員將在24小時內抵達。



自6日上午開始，美國移民與海關執法局等聯邦機構出動大批執法人員，在加州洛杉磯縣多地展開針對非法移民的執法行動。行動中，執法人員遭到當地社區居民圍堵，不斷發生肢體衝突。當晚，大約500名抗議者聚集在洛杉磯市中心，舉著抗議標語，試圖衝擊一處拘留所，與前來維持秩序的洛杉磯當地警察發生衝突。



7日，特朗普在其社交媒體“真實社交”上警告道，如果民主黨籍加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯“不能履行職責，而所有人都知道他們無法做到，那麼聯邦政府將介入，解決騷亂和劫掠這個問題”。