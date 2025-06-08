特朗普警告馬斯克：若資助民主黨將有嚴重後果

中評社北京6月8日電／美國總統特朗普7日接受美國全國廣播公司電話採訪時說，他與特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克的關係已經結束。特朗普同時警告馬斯克不要資助民主黨，否則將產生“嚴重後果”。



新華網報導，過去幾天，特朗普與馬斯克公開爆發“口水戰”，相互指責的內容逐步升級到近乎人身攻擊。當特朗普被問及雙方關係是否已經結束時，特朗普說：“是的，我認為是這樣。”



特朗普指責馬斯克不尊重總統：“我認為這是一件非常糟糕的事情，因為他非常不尊重人。你不能不尊重總統辦公室。”



特朗普與馬斯克發生爭執，主要誘因是美國國會眾議院上個月通過的共和黨主導的“大而美”大規模稅收與支出法案。特朗普認為馬斯克很早就知道這一法案的內容，不應該突然公開反對。他說：“我非常失望，因為埃隆知道這項法案的內部運作。我對埃隆非常失望。我幫過埃隆很多。”



特朗普稱，不擔心馬斯克的反對成為“大而美”法案獲得通過的阻礙，他“非常有信心”該法案將在7月4日前獲得參議院通過。



特朗普在採訪中還警告，如果馬斯克資助民主黨候選人與投票支持“大而美”法案的共和黨人競爭，將會產生“嚴重後果”。特朗普說，關於他此前談到的取消馬斯克公司聯邦合同的建議，“我可以這麼做”，但目前還沒有更多考慮。



與特朗普的“口水戰”結束後，馬斯克删除了一些批評特朗普的社交媒體帖子，釋放出希望同特朗普和解的信號。但特朗普表示他無意修復與馬斯克的關係，並認為，在兩人公開鬧翻之後，共和黨比以往任何時候都更加團結。



特朗普說，他近期沒有計劃同馬斯克對話。“我太忙了。”特朗普說，“我也不打算和他說話。”