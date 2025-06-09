掃蕩移民爆洛城怒火　特朗普調兵鎮壓

左圖：洛杉磯示威者7日向警方投擲煙花。＼路透社；右圖：洛杉磯防暴警察向現場示威者發射閃光彈和催淚彈。＼法新社 中評社北京6月9日電／據大公報報導，美國聯邦執法人員從6日起一連兩天，在加州洛杉磯大肆搜捕非法移民，與當地居民爆發衝突。美國總統特朗普7日簽署備忘錄，繞過加州州政府向洛杉磯部署2000名國民警衛隊人員，防長海格塞斯甚至威脅要動員現役海軍陸戰隊員，引發強烈反彈。當地時間8日清晨，首批國民警衛隊人員抵達洛杉磯市中心。洛杉磯居民8日向大公報記者表示，當地仍處於混亂中，美國已經變成“世界上最讓人討厭的國家”。



自6日上午開始，美國移民與海關執法局（ICE）等聯邦機構出動大批執法人員，在洛杉磯縣多地大肆搜捕非法移民，至少118人被捕。洛杉磯連日爆發大規模抗議，逾千人圍堵聯邦建築，包括洛杉磯市中心的移民拘留中心和國土安全部辦公點。7日，在拉丁族裔聚居的南部派拉蒙區，示威者與洛杉磯防暴警察爆發激烈衝突，焚燒美國國旗、設置路障、向聯邦車輛投擲石塊與煙花。警方則使用催淚瓦斯、胡椒彈和閃光彈驅散人群。街頭濃煙滾滾，垃圾堆被點燃，在混亂期間，有商鋪遭到示威者搶掠。截至8日，抗議活動仍在繼續。美國司法部加州中區檢察官埃賽利稱，至少十多人在參加抗議時被捕，罪名包括“阻礙聯邦執法”。



特朗普7日在社交媒體發文，抨擊民主黨籍加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯“不能履行職責”，聯邦政府將介入，解決“騷亂和劫掠問題”。他當日簽署一份備忘錄，下令向洛杉磯部署2000名加州國民警衛隊人員，以協助聯邦執法人員。



國民警衛隊已進駐市中心



美國ABC電視台報導，當地時間8日清晨4時左右，首批國民警衛隊人員抵達洛杉磯市中心，在市中心洛杉磯拘留中心外集結。被抓捕的非法移民被拘留後會被送往這個中心。



洛杉磯少數族裔移民聚居的社區目前氣氛極度緊張。當地居民洛麗8日接受大公報記者採訪時說，洛杉磯現在仍非常混亂。“ICE正在逮捕美國人，他們在洛杉磯街頭綁架美國人。這太令人感到悲哀！我甚至羞愧於自己是美國人，我為我的政府所做的事情感到羞愧和抱歉。”她表示，特朗普政府正在“一磚一瓦地摧毀移民體系”，讓美國變成世界上最令人討厭的國家。



紐約曼哈頓7日也出現與洛杉磯類似局面，約150名示威者在移民法庭附近與警方發生衝突，抗議ICE在當地及美國其他地區搜捕非法移民。據美媒報導，蒙面示威者對警察大喊“滾蛋”，並向一輛疑似由聯邦執法人員駕駛的無標誌車輛投擲物品。多名美國國土安全部官員一邊大喊“後退”，一邊推搡示威者。超過20人在此次事件中被捕。