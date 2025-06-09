美國務院改口：恢復處理哈佛國際生簽證

圖：美國務院恢復處理哈佛國際生簽證。圖為哈佛大學圖書館。／法新社 中評社北京6月9日電／據大公報報導，據《華盛頓郵報》報導：美國國務院已於當地時間6日晚通知全球各地使領館，恢復處理哈佛大學國際學生的簽證申請，這推翻了前一天發出的拒絕相關申請指引。



《華盛頓郵報》報導，美國國務院6日晚7點55分發出電報稱，現在“領事部門必須恢復處理哈佛大學學生和交流訪問學者簽證”。不過，指令還稱，大使館和領事館應繼續完成對任何申請哈佛簽證的人的額外審查，包括審查申請者的社交媒體賬戶。



稍早前，美國國務院5日發布指令，指示領事官員為受影響者保留簽證預約，並評估申請人是否有資格進入美國。該指令還稱，那些尋求“在哈佛大學開始學習課程或參加哈佛大學交流訪問者項目”的申請人應被拒絕。此外，美國國務院不會向受影響的申請人退還簽證申請費，“因為申請人仍被允許參加面試”。



美國國土安全部5月22日宣布取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。美國總統特朗普6月4日簽署公告，以所謂維護國家安全的名義禁止有意就讀哈佛大學的學生進入美國。美國法官5日批准哈佛大學提交的臨時限制令，阻止特朗普政府執行4日頒布的對哈佛大學國際學生實行簽證限制的公告。



專家認為，即使禁令正式撤銷，美國國務院在簽證發放方面仍然擁有巨大權力。領事官員可以以任何理由拒絕簽證，並且不需要解釋原因。簽證也可能進入“行政處理”狀態，即申請人對簽證進展一無所知。此外，當局加強審查，即使哈佛大學在法庭上繼續獲勝，赴哈佛的簽證拒簽率也會大幅上升。