特朗普與馬斯克翻臉　美航天國防政策陷混亂

中評社北京6月9日電／據大公報報導，美國總統特朗普與太空探索技術公司（SpaceX）創始人馬斯克近日公開反目，特朗普揚言取消馬斯克的聯邦合約，引來馬斯克以退役SpaceX“龍”飛船強硬回應。美媒稱，這場口角在美國太空總署（NASA）和五角大樓引發擔憂，急忙尋找其他航天公司作為SpaceX的替補。分析指，這凸顯美國政府對單一公司過度依賴造成的困局，讓美國的航天和國防領域陷入動蕩。



特朗普與馬斯克近期圍繞共和黨推動的“大而美”法案公開爭執，特朗普5日發文威脅，終止馬斯克的聯邦補貼和合同。馬斯克火速反擊稱，SpaceX將立即開始退役其“龍”飛船。儘管馬斯克事後又改口稱不會將“龍”飛船退役，這一言論仍引發NASA和五角大樓官員擔憂。若SpaceX停飛其“龍”飛船，此舉將使NASA無法將其太空人送往國際太空站。



據《華盛頓郵報》報導，NASA和五角大樓近日迅速敦促SpaceX的競爭對手，加快研發替代火箭和航天器。



SpaceX“壟斷”NASA和國防部發射任務



從火箭發射、空間站太空人輪替乃至戰場通信、情報收集，美國航天和國防部門早已深度依賴SpaceX。NASA需要SpaceX的“龍”飛船和“獵鷹”火箭執行太空任務，未來載人登月也依靠SpaceX的“星艦”。美國國防部嚴重依賴SpaceX“星鏈”衛星互聯網服務，以及情報衛星發射。據彭博社報導，自2000年以來，SpaceX已從美國國防部和NASA獲得了超過220億美元的非機密合同。



美媒引述知情人士透露，自特朗普與馬斯克決裂以來，政府官員已聯繫包括“火箭實驗室”、“斯托克太空公司”和貝佐斯的“藍色起源”至少三家商業太空公司，詢問其火箭的狀況以及何時可以執行政府任務。美國國會一個重要委員會已詢問，波音“星際客機”何時能再次飛行。不過，“星際客機”去年6月首次載人試飛時故障，導致兩名美國太空人滯留空間站長達9個月，最後靠SpaceX“龍”飛船搭救，才能返回地球。



美媒報導，若“龍”飛船退役，NASA將面臨無太空運輸船可用的窘迫情況。自2011年美國太空梭退役後，美國必須依賴俄羅斯的“聯盟號”宇宙飛船，才能派遣太空人前往國際空間站。2020年SpaceX首次為NASA承擔運載太空人至國際空間站的任務，美國才擺脫了對俄羅斯飛船的依賴。