特工突襲工作場所抓移民　全美風聲鶴唳

中評社北京6月9日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：美國總統特朗普上任後立即開展驅逐非法移民行動，最初主要針對有犯罪紀錄者，但近期擴大行動規模，將重點轉向可能雇用非法移民的工作場所。美媒指出，突襲工作場所的“效率”更高，讓移民官員得以滿足白宮提出的增加每日逮捕人數的要求。不過，美國園林綠化、農業、建築業等行業依賴非法移民提供勞動力，特朗普政府此舉勢必對美國經濟造成負面影響。



特朗普任命的“邊境沙皇”霍曼近日表示，將針對工作場所進行“史無前例”的執法行動。上周，在佛州一間正在興建的學生宿舍門前，蒙面的移民局特工指揮數十名移民登上巴士，將他們送去拘留中心；在新奧爾良，15名參與防洪工程的移民被拘捕；在聖迭戈等地，聯邦特工抓捕移民勞工時引發混亂，憤怒的示威者與特工對峙。



由於擔心被特朗普政府找麻煩，一些雇主提前解雇移民雇員。40歲的米麗安原本在洛杉磯一間24小時洗衣店工作，但不久前被解雇。她表示：“很多人一夜之間失去工作。我們都很害怕。”



根據高盛的數據，非法移民在美國1.7億勞動力中占比超過4%；在園林綠化工人、農村工人和建築工人中占比分別為19%、17%和13%。若特朗普政府繼續突襲工作場所，這些行業恐遭受沉重打擊。