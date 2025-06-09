馬斯克與美財長在白宮大打出手

中評社北京6月9日電／據大公報報導，據《華盛頓郵報》報導：美國總統特朗普與特斯拉CEO馬斯克近日公開反目，前白宮高級顧問班農在回應兩人關係何時發生變化時透露，馬斯克與財政部長貝森特今年4月在白宮大打出手，特朗普最終支持了貝森特。



美媒此前報導，馬斯克和貝森特於4月中曾在白宮因國稅局局長人選問題發生激烈爭吵，甚至爆粗口高聲對罵，驚動了當時在橢圓辦公室進行雙邊會晤的特朗普和意大利總理梅洛尼。《華郵》引述班農的話稱，馬斯克與貝森特4月曾向特朗普提出各自的國稅局改革方案，特朗普最終支持貝森特的提案。



兩人離開辦公室並沿著走廊行走時開始互相辱罵。貝森特指責馬斯克帶領“政府效率部”（DOGE）嘗試削減1萬億美元聯邦支出是“天馬行空”，對馬斯克說：“你是個騙子。你是個徹頭徹尾的騙子。”馬斯克隨後“像美式足球運動員一樣”用肩膀撞向貝森特的胸口肋骨，貝森特也出手回擊。當兩人走到國家安全事務助理辦公室時，多人上前介入才阻止了爭吵，馬斯克被趕出白宮西廂辦公室。



據稱，特朗普得知此事後表示：“這太過分了。”班農此前向英國《每日郵報》表示，特朗普“百分之一百”挺貝森特。據悉，這一事件發生後，馬斯克於4月底表示將淡出白宮，回歸自己的商業業務，尤其是陷入困境的特斯拉。5月30日，馬斯克現身白宮時出席“離職記者會”被發現眼角有瘀傷，當時他稱是被5歲的兒子不小心弄傷。隨著美媒披露他與貝森特衝突細節，外界認為馬斯克的瘀傷與白宮內部衝突有關。