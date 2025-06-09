特朗普政府派遣國民警衛隊進駐洛杉磯

中評社北京6月9日電／據新華社報導，美國特朗普政府直接派遣的加利福尼亞州國民警衛隊人員8日早晨進駐洛杉磯市中心。洛杉磯市長巴斯表示，此種行動只是聯邦政府在“裝腔作勢”。



當地電視台播出的畫面顯示，國民警衛隊人員已部署在洛杉磯市中心靠近聯邦執法機構拘留所的街道上，此處是6日晚衝突最激烈的地方。同時，國民警衛隊部分人員乘坐車輛前往7日衝突最激烈的洛杉磯縣派拉蒙市和康普頓市。



巴斯8日一早接受當地電視台採訪時說，7日晚僅有120名抗議者出現在街頭，當地警方完全可以控制局面，因此派駐國民警衛隊毫無必要。“我認為這只是（特朗普）政府在裝腔作勢。”



據當地媒體報導，加州州長紐森在8日早晨發出的一封郵件中說，總統特朗普下令部署加州國民警衛隊的“錯誤行為”旨在“引發暴力”，以獲取政治利益。“我們一直在與執法部門密切合作。沒有任何未滿足的需求。總統正在試圖煽動情緒，並引發進一步回應。”



自6日上午開始，美國移民與海關執法局等聯邦機構連續兩天出動大批執法人員，在加州洛杉磯縣多地展開針對非法移民的執法行動。行動中，執法人員遭到當地社區居民圍堵，不斷發生肢體衝突。7日，白宮新聞秘書萊維特宣布，鑒於洛杉磯的“違法行為受到縱容而惡化”，總統特朗普下令部署2000名加州國民警衛隊隊員予以應對。美國防部也下令要求駐扎在洛杉磯市附近的海軍陸戰隊待命。



紐森自7日起一直公開表示反對特朗普的決定。美國法律專家說，這是自1965年以來，美國總統首次在未有州長請求的情況下調動州國民警衛隊。