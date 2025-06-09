國民警衛隊進駐洛杉磯　直擊衝突現場

6月7日，在美國加州洛杉磯縣，示威民眾與警方對峙現場冒出濃煙。新華社發（邱晨攝）（圖片來源：新華社） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，當地時間8日中午，美國加利福尼亞州洛杉磯市中心聯邦執法機構門前的抗議者與部署在該地的國民警衛隊人員發生衝突。美國軍方說，當天共有300名國民警衛隊人員依照指令進駐洛杉磯地區。



“派遣軍隊人員來對付我們，有必要嗎？”



新華社記者在現場看到，衝突中，國民警衛隊人員發射催淚彈和橡皮子彈試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多，從最初數十人增加到200人以上。抗議者情緒激動，不斷高聲斥責國民警衛隊和警方。有抗議者向國民警衛隊人員投擲水瓶和石塊，還有人撿起催淚彈扔了回去。



正在現場採訪的新華社記者胳膊上中了一發催淚彈，攝影報導員左腿被橡皮子彈擊中，出現紅腫傷痕。



現場抗議者對新華社記者說，他們都是努力工作的當地社區居民，希望和平表達意見，但“特朗普政府派遣軍隊人員來對付我們，有必要嗎？”



300名國民警衛隊人員到位



美國移民與海關執法局等聯邦機構6日和7日出動大批執法人員，在洛杉磯縣多地展開針對非法移民的搜捕行動，連續兩日與當地社區居民發生嚴重衝突。



7日，美國總統特朗普指責加州州長紐森和洛杉磯市長巴斯“無能”、無法控制混亂局面，並簽署總統備忘錄，在紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衛隊人員。美國防部也下令要求駐扎在洛杉磯市附近的海軍陸戰隊待命。



美國北方司令部8日在社交媒體上發文說，來自加州國民警衛隊第79步兵旅的300名士兵已被部署到洛杉磯地區的3處地點，其職責為保護聯邦機構和人員的安全。