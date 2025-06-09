加州要求撤回向洛杉磯部署國民警衛隊命令

中評社北京6月9日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州長紐森8日下午簽署致美國防部文件，要求國防部長赫格塞思撤回向洛杉磯地區部署國民警衛隊的命令，將加州國民警衛隊指揮權交還給州政府，“當情況必要時再部署”。



紐森在社交媒體上發文說：“我已正式要求特朗普政府撤銷其在洛杉磯縣非法部署軍隊的行為，並將所部署部隊交還給我指揮。”他還說，總統特朗普的介入加劇了緊張局勢。



當地時間8日中午，在洛杉磯市中心聯邦執法機構門前的抗議者與部署在該地的國民警衛隊人員發生衝突。新華社記者在現場看到，國民警衛隊人員發射催淚彈和橡皮子彈試圖驅散抗議人群，但抗議者人數越來越多，從最初數十人增加到1000人以上。正在現場採訪的新華社記者胳膊上中了一發催淚彈，頭部被一不明物體擊中，攝影報導員左腿被橡皮子彈擊中，出現流血傷痕。



現場抗議者對新華社記者說，他們都是努力工作的當地社區居民，希望和平表達意見，但“特朗普政府派遣軍隊人員來對付我們，有必要嗎？”



目前，抗議者截斷了通過洛杉磯市中心的一條主要高速公路，並在附近主要道路上與包括國民警衛隊人員在內的大量執法人員對峙。



衝突發生後，紐森在社交媒體發文呼籲抗議者和加州民眾保持冷靜，不要使用暴力，稱否則的話，“就正好遂了特朗普的心意”。