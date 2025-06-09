多國舉辦“漢語橋”　架友誼之橋促文化交流

6月5日，在捷克布拉格，選手在第五屆“漢語橋”世界小學生中文秀捷克賽區決賽上展示才藝。新華社記者 鄧耀敏 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，伊朗、捷克和智利等國日前分別舉辦“漢語橋”中文比賽。各國選手在比賽中通過演講、才藝等展現中文才華，架設不同文化間的友誼之橋。



第24屆“漢語橋”世界大學生中文比賽伊朗賽區決賽5月28日在伊朗首都德黑蘭的沙希德·貝赫什提大學舉行，來自四所伊朗大學的16名中文專業學生，經過中國文化知識考核、主題演講和才藝表演的激烈角逐，沙希德·貝赫什提大學的大二學生王怡恩（中文名）最終用名為“駝鈴未遠，心聲更近”的主題演講與一段太極拳表演贏得比賽。她將代表伊朗赴華參加“漢語橋”比賽全球總決賽。



沙希德·貝赫什提大學中文系教師高翔（中文名）告訴記者，今年參賽選手的水平較高，競爭激烈。“目前伊中關係越來越好，更多的文化交流活動也讓伊朗學生的中文水平越來越高。”他還提到，在伊朗，中文系畢業生的就業率很不錯，且越來越好。



第十八屆“漢語橋”世界中學生中文比賽暨第五屆“漢語橋”世界小學生中文秀捷克賽區比賽6月5日在捷克首都布拉格舉行。中學生比賽以“追夢中文，不負韶華”為主題，經過主題演講、才藝展示和文化知識問答三個環節的激烈角逐，16歲的伊內絲從6名選手中脫穎而出，贏得中學組冠軍。她將代表捷克中學生參加“漢語橋”世界中學生中文比賽總決賽。



學習中文已有5年的中學組選手周希妍（中文名）在演講中說，“漢語橋”不僅是一場語言賽事，更是一座連接世界的橋梁，也是她心中的“希望之橋”。



中國駐捷克大使館文化參贊郝紅在致辭中說，多年來“漢語橋”比賽不僅為中文學習者提供了展示語言才華和文化理解的舞台，也在不同文化之間架起了友誼與交流的橋梁。通過比賽，大家能夠互相學習、相互激勵，收穫知識、信心和友誼。同時，也能更深入地瞭解中國，成為促進中捷人文交流的小使者。



第24屆“漢語橋”世界大學生中文比賽暨第18屆“漢語橋”世界中學生中文比賽智利賽區決賽6月5日在該國首都聖地亞哥舉行。中學組選手在主題演講和才藝展示兩個環節展開競賽，大學組選手還需參加知識問答環節。