埃及北部發生小巴側翻事故致7死1傷

中評社北京6月9日電／據新華社報導，一輛小巴8日晚在埃及北部達卡利亞省發生側翻，造成7人死亡、1人受傷。



據埃及《金字塔報》報導，事故車輛在曼蘇拉市一條公路上行駛時撞上一根路燈柱子後掉入路邊排水渠中。事發後救援人員迅速趕到現場，8名乘客被救出並送往醫院急救，其中7人傷重不治。



報導說，有關部門已對事故展開調查，救援人員仍在事發地繼續搜索是否有失蹤人員。初步調查顯示，小巴司機突然對車輛失去控制導致事故發生。



