盧旺達宣布退出中部非洲國家經濟共同體

中評社北京6月9日電／據新華社報導，盧旺達政府7日宣布退出中部非洲國家經濟共同體，指責鄰國剛果（金）聯合部分成員國“將該組織工具化”。



盧旺達外交與國際合作部在一份聲明中說，在當天於赤道幾內亞首都馬拉博舉行的中部非洲國家經濟共同體首腦會議上，剛果（金）操控其他成員國，阻止盧旺達接任該組織輪值主席國。



聲明說，盧方對自身權利遭到侵犯予以強烈譴責，認為中部非洲國家經濟共同體未能執行組織規則，現階段運作方式已背離成立初衷，因此“盧旺達沒有理由繼續留在該組織”。



另據剛果（金）總統府8日凌晨發布消息說，關於剛果（金）東部當前的安全局勢，中部非洲國家經濟共同體各國領導人在7日舉行的會議上確認剛果（金）“正遭受盧旺達侵略”，並要求盧旺達撤出其駐扎在剛果（金）領土上的軍隊。關於中部非洲國家經濟共同體輪值主席國的交接問題，會議建議由赤道幾內亞繼續擔任輪值主席國，暫不移交盧旺達，直至後者與剛果（金）之間的爭端得到解決。



中部非洲國家經濟共同體尚未就盧方宣布退出該組織作出回應。



自2021年底剛果（金）反政府武裝組織“M23運動”重新活躍以來，剛果（金）與盧旺達之間的關係日趨緊張。剛果（金）指責盧旺達支持“M23運動”。盧旺達則指責剛果（金）軍方與盧旺達反政府勢力“盧旺達解放民主力量”結盟，後者涉嫌參與了1994年盧旺達種族大屠殺。