哥倫比亞中部發生6.5級地震

中評社北京6月9日電／據新華社報導，哥倫比亞中部8日晨發生6.5級地震，首都波哥大震感明顯。目前尚無人員傷亡和財產損失報告。



據哥倫比亞地質局發布的消息，地震發生於當地時間8日8時8分（北京時間8日21時8分），震中位於北緯4.36度，西經73.26度，距離該國中部昆迪納馬卡省的帕拉特布埃諾7公里，震源深度小於30公里。



另據美國地質調查局地震信息網消息，地震震級為6.3級，震源深度10公里。



目前，相關部門正在評估地震的影響。



