麥美娟：籃球博彩擬交賽馬會籌辦

中評社北京6月9日電／據大公網報導，特區政府研究規範籃球博彩活動，民政及青年事務局局長麥美娟昨日（8日）表示，若落實籃球博彩，預料將博彩牌照批予賽馬會籌辦。



麥美娟出席一個電台節目時表示，明日會出席立法會事務委員會，報告當局4月就打擊非法籃球賭博活動進行的工作咨詢報告。



她指出，當非法賭博活動猖獗時，會用多管齊下的方式去處理，首先一定是執法工作，執法工作是必不可少的。另外就是要做好公眾教育工作。公眾教育工作亦要針對一些特定群體，包括年輕人的教育宣傳。第三，就是針對一些可能已染上賭癮的市民，要為他們提供一些輔導服務。包括設立有規範的、有限度的合法途徑，讓非法賭博可導入到合法、有規管和有限度的博彩活動。若落實籃球博彩，會建議發牌給馬會負責籌辦，避免增加競爭，炒熱賭博氣氛。初步計劃參考足球博彩做法，牌照條款上不會接受18歲以下人士參與博彩，一定要以現金而非信用卡等方式進行，亦不會就本地或本隊賽事賭博。



加大“平和基金”教育輔導



麥美娟重申，政府政策是不鼓勵賭博。用作資助預防及緩減與賭博有關問題措施的“平和基金”，每年有4500萬元進行相關的工作。過去四年求助數字平穩，年輕人求助比例低，反映參與博彩的情況不算很嚴重，但重申即使會否規管籃球博彩，亦必定會加大“平和基金”對青年的教育和輔導工作。當局會要求馬會加大慈善工作及“平和基金”上的投入，包括在現時4間賭博失調者輔導及治療中心以外，再開設新中心，主要針對青年教育輔導服務；同時在公眾教育上針對所有年齡層，宣傳沉迷賭博的禍害。



當局強調，非法賭博，不只是開賭的人犯法，參與賭博的人，例如在外圍網站下注，這亦是犯法的。一經定罪，可被判監九個月及罰款五萬元。