劉飛濤等：擯棄芬太尼關稅維護中美禁毒合作

芬太尼又稱“策劃藥”或“實驗室毒品”。 中評社香港6月21日電（作者 劉飛濤、袁莎）不久前，習近平主席和特朗普總統通電話，表示雙方應增進外交、經貿、軍事、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。中美元首通話為兩國關係發展把舵定向，釋放了雙邊關係穩定的積極信號。中美將如何繼續落實好日內瓦共識，如何開展新一輪會談，備受國際社會期待。



5月中美日內瓦經貿會談後，美國繼續保留對華10%的基準關稅和20%的“芬太尼關稅”。中美是否會圍繞取消“芬太尼關稅”開展磋商，這是下階段中美會談的焦點問題。美國保留“芬太尼關稅”意欲何為？是作為脅迫中國在芬太尼問題上讓步的談判籌碼，或以芬太尼為借口向中國發動經貿遏壓，亦或在芬太尼問題上對華甩鍋推責？無論出於何種動機，美國單方面對華濫施“芬太尼關稅”，不僅加劇了貿易戰和中美關係惡化風險，還嚴重衝擊了中美禁毒合作，無助於解決美國的芬太尼危機。中美合則兩利，鬥則俱傷。美國應擯棄“芬太尼關稅”，回歸理性務實，維護中美禁毒合作的良好勢頭。



一、美國的芬太尼之殤



芬太尼又稱“策劃藥”或“實驗室毒品”，是一種人工合成的阿片類止痛藥，因其藥效強、價格低、獲取易，在美國藥企大力推銷和監管嚴重缺失下，成為深受美國人歡迎的藥物。美國成為全球最大的芬太尼類物質消費國，但由於此類物質的高成癮性，濫用芬太尼躍居美國人意外死亡原因的首位，也是美國社會的“絕望之死”的重要原因。

