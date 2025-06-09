香港成“留學天堂”　勁吸各地尖子

資料圖：香港特區政府近年積極打造“留學香港”品牌，吸引到更多非本地優秀學生來港升學。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京6月9日電／據香港文匯報報導，香港特區政府近年積極打造“留學香港”品牌，以吸引更多優秀學生來港升學。多位本港大學代表接受香港文匯報訪問時，一致表示香港具備眾多優勢，高等教育及科研水平廣受國際認可，多間大學已做好一系列吸引非本地尖子的準備，其中教資會秘書長鄧特抗早前聯同由八所教資會資助大學組成的大學校長會國際化小組的代表團訪問美國和英國，積極向國際推廣香港。他昨日表示，吸引更多外地學生來港升學，能為本港帶來不同地區的人才，有助應對國際競爭。香港特區政府在2018年已成立宿舍發展基金，協助教資會資助大學興建新宿舍。有關宿舍近年陸續落成，宿位總數有望在數年後提升至約5萬個。



香港教育大學校長李子建獨家為香港文匯報撰文，指本港有五所大學躋身全球百強，其餘高校亦在多個專業領域達到國際領先水平，例如教大的教育學科在2025年QS世界大學教育學科排名中位列全球第十二位。此外，教大共有49名學者入選史丹福大學2024年全球首2%頂尖科學家榜單，及已累計榮獲來自內地、瑞士、加拿大、美國及德國等地頒發的190項國際發明獎項，充分顯示大學的教研水平。



“當今國際地緣政治局勢錯綜複雜，科技與人工智能發展日新月異，全球人才流動日益頻繁，各地區對優秀人才的需求與日俱增。”李子建強調，教大必將繼續吸引內地及海外學生，不斷優化配套設施，計劃擴建學生宿舍，設立多元化獎學金項目，營造開放共融、跨文化互動的學習環境。



港科大：哈佛生來多少就收多少



香港科技大學早前表示，累計收到數十宗準備前往哈佛升學或美國的學生查詢，日前錄取兩名哈佛研究生轉校申請。香港科技大學（廣州）副校長、香港科技大學霍英東研究生院院長吳宏偉昨日向香港文匯報表示，港科大早在2014年已有內部共識，致力建設最國際化的教育環境。“要成為真正全球領先的大學，除了要有頂尖的教授和師資團隊外，更重要的是有源源不絕的優秀生源”，他強調哈佛大學的學生來多少，港科大就接收多少，對國際優秀研究生的招錄從來不設上限，也有信心能夠接住這波國際人才。



吳宏偉又表示，香港是一個非常自由的國際化城市，加上絕大部分大學課程都是英語教學，這些均是“留學香港”的吸引力所在。談及“留學香港”品牌的未來發展，他認為中小學教育都應涵蓋其中，“若能參考其他國際學校的一條龍方式，從東南亞開始，逐步擴大至全球所有國家和地區，吸引優秀學生來港升學，除了能增加學費收入，家長來港探望子女時亦可帶動飲食業、旅遊業發展，為香港帶來經濟增長。”