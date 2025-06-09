水務署為950戶洗水錶　居民：飲得放心

特區政府高度關注皇后山邨、山麗苑食水事件，相關部門迅速落實跟進。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月9日電／據大公報報導，特區政府高度關注皇后山邨、山麗苑食水事件，行政長官李家超提出10項短中長期應對措施後，相關部門提速落實跟進。水務署增調人手為居民清洗水錶，昨日已完成清洗約400個住戶的水錶，預計1至2日內為餘下約550個住戶完成清洗。房屋署將於今明兩日再一次全面清洗皇后山邨及山麗苑13幢樓宇的食水缸。



民政及青年事務局局長麥美娟表示，區議員、關愛隊及“三會”成員會繼續落區家訪，瞭解情況提供支援。



居民：食水再沒有明顯黑點



北區民政事務處昨日在粉嶺皇后山邨商場設臨時帳篷，為居民登記以及提供協助，瞭解居民家中食水沉積物的數量以及情況，食水是否有其他氣味等。有皇后山邨居民表示，家中使用過濾器後，食水再沒有明顯黑點，得知黑色沉積物對人體無害後已安心使用，亦會留意水務署每日更新的化驗報告。有居民說，早上見到食水中的黑點已明顯減少，但由於家中有兒童，仍會到樓下水箱取水作飲用及煮食。



水務署昨日於官網公布粉嶺皇后山邨及山麗苑水質報告，所有測試水樣本結果均為陰性，即水樣本無致癌物質，並符合水務署的內部指引。



水務署昨日在社交專頁表示，6月7日至6月8日下午5時，收到逾950宗住戶清洗水錶要求，已即時展開行動及增調人手，為有需要住戶免費清洗水錶。昨日派出超過60名人員，完成清洗約400個住戶處所的水錶；今日將安排近120名人員到場，預計在一至兩天內完成餘下約550宗清洗水錶個案。如居民需要協助，可致電水務署24小時熱線2824 5000。水務署同時在社交專頁上載教學短片，邀請持牌水喉匠講解清理家居水龍頭及花灑頭的“沙格”雜質。



房屋署昨日表示，傍晚再次聯同區議員、北區三會成員及關愛隊到皇后山邨及山麗苑探訪居民，成功接觸超過640個住戶，大部分反映水質有顯著改善。房署昨日亦探訪了50戶皇后山邨居民、致電80戶居民、接觸32個商戶及1間社福機構，大部分均表示滿意水質情況，當中6個商戶表示食水偶爾出現黑點，要求轉介水務署跟進。