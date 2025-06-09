港股王者歸位　融資闖新高峰

左圖：內地社交平台小紅書估值超過2000億元，日前且在港設立辦公室，值得港交所積極主動爭取在港上市集資。右圖：港交所（00388）。 中評社香港6月9日電／全球看空美元資產、增配人民幣資產成為趨勢，巨量國際資金匯聚香港，港股作為全球重要的融資中心地位進一步增強，今年首五個月新股上市及上市後的配股集資額已逾3000億元，為四年來最多，港股市場融資總額有力再闖高峰，挑戰新高紀錄。



大公報報導，環球股市今年以來表現分化，作為金融一哥的美國明顯失威，道指、標普500指數年內基本上原地踏步，分別微升0.5%及2%，科技股為主的納斯達克指數，今年升幅亦衹有1.3%。這與特朗普政策有密切關係，美國企業利潤正受到關稅與通脹所蠶食，下半年美股走勢不容樂觀。



國際資金湧入香港



對比之下，亞洲、歐洲股市表現突出，反映資金從美國流向亞歐市場。中國經濟韌性強，人民幣資產成為增配及避險首選，支持今年來恒生指數升近19%。至於歐洲股市，受惠歐央行持續減息，其中德國股市升逾20%。



換言之，美元資產出現大走資，造就巨量國際資金匯聚香港，令港股活力充沛，今年首五個月港股日均成交金額2423億元，較去年1318億元的日均成交額大增84%。更重要的是，香港作為全球融資中心地位進一步增強，不單止新上市集資排名升上前列位置，上市後的配股集資異常活躍，可在一個月內完成比亞迪、小米集團合共近千億元股份集資，港股市場深廣度、競爭力優勢在區內而言是無與倫比，並進一步增強香港成為“一帶一路”投融資中心的底氣。



爭取小紅書港上市



根據港交所數據，今年首五個月共有29間公司上市，按年增加38%，涉及上市集資額為777億元，按年勁升709%，在全球新公司上市排名中坐亞望冠。若然連同上市後集資2351億元，今年首五個月港股總集資額為3128億元，已高於過往三年分別1903億元、1507億元及2518億元的港股總集資金額。因此，今年港股集資總額肯定是2021年最多，即四年高位。當年港股新公司及上市後集資額分別是3288億元及4419億元，總集資額創下7707億元的紀錄高位。



內企國際市場上市首選地



港股王者歸位，未來集資總額有望再闖新高峰。寧德時代、恒瑞醫藥等內地行業龍頭企業來港上市，H股股價更比A股為高，勢必吸引更多內地龍頭企業來港上市，繼而港股市場又會匯聚更多內外資金，為香港金融業發展注入更多活力與動力。美國霸凌威脅下，相信會有更多中國企業放棄美英而選擇在港上市，據報快時尚電商SHEIN計劃年內在港上市，而內地社交平台小紅書估值上升至280億美元，相當於逾2000億港元，據報亦有意上市集資，且日前在港設立辦公室，此時港交所宜積極主動，爭取小紅書在港上市集資，進一步擦亮香港作為內企在國際市場上市首選地的金漆招牌。



港股市場融資功能持續增強，在全球金融及經濟受到美國關稅政策衝擊下，香港國際金融中心地位依然穩如泰山。