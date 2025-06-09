烏“蛛網”行動如何影響俄烏戰局

這是3月11日在俄羅斯莫斯科州東南部拍攝的因烏克蘭無人機襲擊而受損的住宅樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月9日電／據新華社報導，在俄羅斯和烏克蘭艱難重啟直接談判的背景下，烏軍近期發動“蛛網”行動，對俄戰略機場和重要基礎設施實施一系列襲擊，引發俄方大規模報復，俄烏戰事出現升級趨勢。



俄烏專家認為，烏軍突襲戰法瞄准俄在安防和情報方面的一些弱點，部分抵消了俄方在正面戰場的優勢，有利於烏方鼓舞士氣和爭取外援。但俄烏衝突烈度升級，增加了推進直接談判的難度，停火前景愈發難料。



本月1日，烏方實施“蛛網”行動，將大量無人機秘密運至俄羅斯多處戰略機場附近並發動突然襲擊，給俄戰略空中力量造成重大損失。與此同時，俄羅斯境內橋梁、鐵路等重要基礎設施近期接連遭遇襲擊和未遂襲擊，俄方稱這些襲擊均為烏方策劃實施，並稱“基輔政權正在淪為恐怖組織”。



俄軍事專家認為，俄烏衝突三年多來，俄重要人員、基礎設施等曾多次遭遇各種形式襲擊，烏方此輪襲擊行動再次暴露出俄在安全防範、要地保衛、情報偵察方面存在的漏洞：



一是社會、軍事安防制度建設和技術保障不健全，包括公共設施安檢措施有鬆懈跡象，機場、油庫等要害設施周邊缺乏充分監控和安全隔離帶，未能發展出可廣泛用於打擊小型目標且成本較低的新型防空系統等。



二是俄方在對烏發動特別軍事行動以來並未在國內進行全面軍事動員，參與保護重要設施的人員數量無法像“戰時狀態”下那樣顯著增加，民眾也缺乏對潛在破壞活動的防範和警惕。



三是俄烏之間長期以來民眾交往頻密，俄方難以甄別烏方滲透人員。



分析人士認為，俄方這些安全漏洞短期內難以克服，預計烏方今後還將採取類似行動以對抗俄方的正面戰場優勢。



烏克蘭專家分析，“蛛網”行動是烏方戰法創新，彌補了無人機在飛行距離、隱蔽性等方面的短板，緩解了烏缺乏遠程打擊能力的問題。