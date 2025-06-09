“兩新”下鄉進村　激活農村市場消費新活力

“兩新”政策實施以來，各地通過擴大補貼範圍、優化服務等措施，將實惠和便利送到鄉村，激發農村市場消費活力。（圖片來源：央視網） 中評社北京6月9日電／據央視網報導，“兩新”政策實施以來，各地通過擴大補貼範圍、優化服務等措施，將實惠和便利送到鄉村，激發農村市場消費活力。



陝西西安今年在農村地區擴大“換新”補貼的品類範圍，將家電補貼範圍由8類擴大到12類，將微波爐、淨水器等家電納入補貼範圍，此外還增加了32類生活電器。四川北川明確了家裝家居補貼政策向“適老化改造”傾斜，對老人家庭給予最高30%的補貼。



在廣西興業縣石南鎮的家電市場，這段時間前來購買空調的村民絡繹不絕。截至目前，廣西已開展“以舊換新”進鄉村活動480多場次，覆蓋全區3000多個行政村，通過“國補＋商家讓利＋服務升級”等優惠舉措，吸引超百萬農村消費者和商家參與。



優化服務，加快讓“兩新”政策下鄉進村。山東菏澤在農村設置了“以舊換新”便民服務站，並提供上門安裝、收舊等貼心服務。



各地還聚焦農業生產，深入實施大規模設備更新行動。安徽啟動新一輪農業機械報廢更新補貼，支持報廢補貼農機機型從15類擴大至28類，部分農機的報廢補貼標準提高50%。