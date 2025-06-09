雲南：減了報表，放開手腳

中評社北京6月9日電／據人民日報報導，“只需要把在讀證明寄到村委會，沒別的？”放下電話，趙紅英有點將信將疑。



趙紅英家在雲南省楚雄彝族自治州南華縣雨露白族鄉後甸村，去年考上職校，申請了“雨露計劃”補助。填申請表、開在校證明，復印身份證、社保卡，村委會還要出具核實書。村上收齊表格，再報到鄉裡，等縣教體局、農業農村局完成審批，“前前後後等了1個月，學期眼瞅著都過半了。”



今年不一樣，申請表拍照上傳，線上審批，一周就辦完。



“多虧了‘雲表通’！”後甸村村委會副主任趙紅蘭說。



去年9月，南華縣入選雲南省委組織部會同雲南省數據局開展的數據賦能“雲表通”試點，實現“基層數據一次填報、高頻報表一庫生成”。



以前的表，這個局要完那個局要，這個科室要完那個科室要……“剛在群眾家的火塘邊坐下，那邊催報表的電話就來了！”趙紅蘭說。



“上面一張嘴，下面跑斷腿。”南華縣委組織部常務副部長董學瑞分析，“催急了，基層數據質量不容樂觀：越著急，估計的比例越高。”



填表少了，是最直觀的變化。“村幹部每周平均報表由21次降到了1次！”趙紅蘭說。



借助“雲表通”系統，南華縣整合報表數量和填寫項目，將報表由1326張壓縮到320套左右，不到原來的1／4，填寫項目由1.42萬個減少至4500個左右。