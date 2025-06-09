中評社北京6月9日電／網評：打造“留學香港”品牌，優勢多出路廣



來源：大公文匯網 作者：陳術



早前，行政長官李家超到立法會出席答問會，有議員提到近年香港學術及科研相關的大型國際會議相對較少，建議政府推動大型學術會議，推動全球學者和人才交流，助力香港搶人才；李家超回應，他認同政府將鼓勵大學及教育機構主動舉辦國際學術活動，並通過“留學香港”品牌推廣，吸引更多國際學生及學者。同時，政府將提供資金及政策支持，確保會議及展覽活動的成功舉辦。事實上，香港作為亞洲甚至世界的教育樞紐，絕對有條件打造“留學香港”品牌，留學香港的學生畢業後可留港發展，亦可北望神州，擁抱內地14億人的廣闊市場。



因為最近美國政府對留學生的打壓，令“留學香港”品牌再次成為熱話，今日（9日）就有報章頭條報導指出，多位本港大學代表受訪時指出，多間大學已做好一系列吸引非本地尖子的準備，吸引更多外地學生來港升學，能為本港帶來不同地區的人才，有助應對國際競爭。例如近日積極吸納美國留學生的香港科技大學就有學者指出，港科大早在2014年已有內部共識，致力建設最國際化的教育環境。“要成為真正全球領先的大學，除了要有頂尖的教授和師資團隊外，更重要的是有源源不絕的優秀生源”，他強調哈佛大學的學生來多少，港科大就接收多少，對國際優秀研究生的招錄從來不設上限，也有信心能夠接住這波國際人才。



香港作為國際化城市，早已聞名世界，其實香港高教界的實力，一樣在世界頂尖，人口700多萬的香港，就有五所世界百強大學，而且各有特色，有些以綜合型大學聞名，有些以科技教育聞名，有些則有實力雄厚的人文學科，絕對有能力打造“留學香港”品牌；留學生到港讀書，畢業後亦能夠投入香港市場，作為國際都會，香港有足夠的空間讓留學生畢業後留下來發展，無論是內地以至外國人，都容易融入香港中西文化薈萃的生活氛圍。