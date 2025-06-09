花旗料美聯儲減息延至9月

中評社香港6月9日電／大公報報導，據獨立外匯分析員徐惠芳分析，美國勞工部5月非農業職位增13.9萬個，預期增13萬；失業率4.2%，符合預期；平均時薪按月增0.4%，預期升0.3%。美國聯儲局4月消費者信貸增長178.7億美元，高於預期，年率化升幅為4.3%。美國非農職位新增幅度多過預期，數據公布後，花旗集團將美聯儲下次減息的預期時間，從7月押後至9月，預料今年10月、12月、明年1月及3月的會議，亦將各減息0.25厘。



美國10年期債息一度揚12.7點子，至4.52厘；兩年期債息漲11.9點子，至4.043厘。CME美聯儲利率監察工具顯示，市場預期，美聯儲6月18日的利率會議維持利率在4.25厘至4.5厘的機會達97%。美匯指數上周五收於99.20水平，趨勢往下，上方阻力99.80、100.40、101.20。



現貨金一度跌1.36%，低見每盎司3307.18美元；收市報3309.95美元，仍挫1.28%。俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢，以及以色列與哈馬斯之間的長期衝突仍可能推動價格上漲。Metals Focus表示，全球央行預計將在2025年購買1000公噸黃金，標誌著連續第四年大規模購買，因為將儲備從美元資產轉移。中美貿易戰緊張局勢的緩解可能對黃金施加下行壓力，而黃金迄今已上漲超過26%。



金價企穩 挑戰3500美元新高



本周黃金若能保持在3300美元以上，可能為測試6月5日達到的3403美元的高位，隨後是3450美元的關口，挑戰歷史最高點3500美元。若黃金跌破3300美元，下探於3235美元的50日簡單移動平均線（SMA），隨後是4月3日位於3167美元的支撐位。



紐約期油上周五漲1.91%，收報每桶64.58美元；布蘭特期油升1.73%，收報66.47。紐約期油下方支持62.20、60.80美元。根據彭博社的調查，受生產目標約束的九個油組國家在5月份的產量增加近每日20萬桶，意味著產量的增加略低於商定水平。然而，產量目標幾乎超過了每日35萬桶，市場資料顯示，利比亞的產量增加至超過每日130萬桶，創下十三年的新高。5月份油組的總產量為每日2754萬桶，比上個月也增加了每日20萬桶。