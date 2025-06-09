富權：“以罷制罷”指標慘敗“三十一比零”

中評社香港6月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：“以罷制罷”指標慘敗“三十一比零”將成形。以下為文章內容。



中國國民黨主席朱立倫為了應對民進黨及其側翼團體發動的“大罷免”，推出“以罷制罷”策略，首要瞄準的目標是台北市民進黨“立委”吳沛憶、吳思瑤，並將之列為“以罷制罷”的“重中之重”。另外，國民黨黨務系統五月底也曾評估，罷免民進黨台北市“立委”吳思瑤、台南市“立委”王定宇、林俊憲、新北市“立”委蘇巧慧、吳琪銘與台中市“立委”何欣純等六案，二階段連署有機會達標。



但實況卻是如同當頭澆下一盤冷水。在罷免吳思瑤、吳沛憶二階段連署送件截止期的六月七日，罷免吳思瑤的“地動刪瑤”罷團雖然徵集到二萬七千二百九十份連署書，高於二萬六千七百一十七份的“門檻”，但因領銜人張克晉至收件截止時間都未現身，連署書遭台北市選委會拒收，“罷瑤”失敗。而罷免吳沛憶的“憶事吳成”也因差欠三千份連署書，而未能在截至時間前送件。至此，被視為“以罷制罷”首要目標的罷免台北市民進黨“雙吳立委”雙雙未進入第三階段門檻投票，慘告失敗。另外，截止期也是六月七日的罷免民進黨新北市“立委”張宏陸的罷團“走投無陸”，於當日沒有送件，昨日則自行宣布，因連署未達安全“門檻”不送件。



而國民黨黨務系統曾經評估有機會二階段連署達標的蘇巧慧、吳琪銘及何欣純，在截止期時沒有送件，因而“流標”。至於也曾評估有機會二階段連署達標的王定宇、林俊憲，因為其選區在“綠到出汁”的台南市，而且台南地檢署已經對國民黨台南市黨部實施搜索及拘捕其高級黨工等司法恫嚇手段，當地罷團已經鬥志鬆動，估計也將會是難以徵集到足夠的連署書，而未能送件。



餘下的民進黨高雄市“立委”黃捷、許智傑，新北市“立委”李坤城，宜蘭縣“立委”陳俊宇，由於都也遭到民進黨當局的司法恫嚇或行政箝制，看來也將會都是連署書難以達標而未能送件。



倘此，第二階段連署送件就將是“三十一比零”，國民黨慘敗。只能是寄望於在第三階段投票時，動員黨員及支持者出門投下“不同意票”，力圖得票率高於“同意票”，而否決“罷免案”。



在這裡，有一個兩難之處。因為第三階段投票的“門檻”有兩個，第一個是投票率達到百分之二十五，第二個的“同意票”多於“不同意票”。如果進行“反惡罷”動員支持者出門投票，就必定助長跨過第一道投票率的“門檻”。因此，就只能是寄望於第二道“門檻”：“不同意票”多於“同意票”。



現在的問題是，民進黨的支持度為百分之四十，而且具有“鐵板一塊”的特質；而反對民進黨的民意雖然有六成，但衹有約三成多表達挺國民黨，民眾黨的支持度則在一成三左右。因而國民黨在第三階段投票時，未必能夠完全“指揮”得動六成反對民進黨的民意。

